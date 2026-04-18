１４日、第６回中国国際消費品博覧会の会場でミャオ族の伝統的な刺しゅう「苗繍」の製品を見る来場者。（海口＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口4月18日】中国海南省で開催された第6回中国国際消費品博覧会は、老舗ブランドの新作や無形文化遺産の技術、オリジナルIP（知的財産）、ファッションコスメなど、中国伝統文化の要素を取り入れた「国潮」風の製品が一堂に展示され、鮮やかな文化の蓄積と革新的なデザインを通じ