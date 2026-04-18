眉メイクをもっと自然に、おしゃれに仕上げたい方に♡K-パレットから春夏限定カラーが登場しました。リキッド＆パウダー、ペンシル＆パウダーの人気アイブロウシリーズに、今っぽい抜け感を叶える新色が仲間入り。季節感のある軽やかな眉を楽しめるアイテムをチェックしてみてください♪ リキッド＆パウダーの2WAY♡ 「K-パレット ツーウェイアイブロウ リキッド」は1,430円