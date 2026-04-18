16日のヤクルト―DeNA戦（神宮）で球審を務めた川上拓斗審判員（30）の頭部にバットが直撃し負傷した件を受け、球審のヘルメット着用の運用が始まった。この日、甲子園で行われた阪神―中日戦では、球審を務めた原審判員がヘルメットを着用して試合に臨んだ。NPB（日本野球機構）から着用の指示があったといい、責任審判を務めた福家英登審判員は「安全のために速やかに着用しましょうと（なった）。今回みたいなことが今後