小泉防衛大臣は防衛装備品輸出を「さらに推進したい」と意欲を示しました。【映像】小泉大臣「さらに推進していきたい」（発言の様子）小泉大臣はオーストラリアのマールズ国防相と会談し、新型護衛艦に関する覚書に署名しました。オーストラリアは海軍の新型フリゲート艦に海上自衛隊の「もがみ」型護衛艦の能力向上型を11隻採用する方針です。会談後の共同記者会見で小泉大臣は、防衛装備品の輸出について政府が輸出ルー