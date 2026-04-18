同僚とみられる男性の遺体を遺棄したとして社長の男が逮捕された事件で、遺体の捜索が行われました。【映像】遺棄された遺体を捜索する様子IT関連会社の社長・水口克也容疑者（49）は去年10月、東京・港区にある自身の会社の事務所から同僚の50代男性とみられる遺体を運び出して遺棄した疑いがもたれています。事務所からは男性の血痕が複数発見され、男性は去年9月から行方がわからなくなっています。水口容疑者は事件が