定年を迎え、手帳の予定表が真っ白……。そんな状況を、世間では「孤独」や「所在なさ」と呼び、不安の種として語られがちです。しかし、視点を少し変えてみましょう。「やることがない」とは、言い換えれば「何をやってもいい」ということであり、人生の主導権を取り戻した自由の証明でもあります。とはいえ、一歩外へ目を向ければ、物価高や社会情勢の変化など、私たちの暮らしを取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。自由