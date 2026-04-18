中村俊輔が、日本代表に戻ってきた。昨季限りで横浜FCのコーチを退任していた元日本代表の10番は、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのナショナルコーチングスタッフに就任。４月16日に発表された。誰もが知る日本サッカー界のレジェンドだ。日本代表で国際Aマッチ98試合出場24得点。ワールドカップには2006年のドイツ大会、10年の南アフリカ大会に出場した。クラブレベルではレッジーナ、セルティック、エスパニョー