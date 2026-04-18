ボートレース多摩川の6日間シリーズが、18日に開幕した。2026年後期級別審査締め切りが今月末とあって初日はA2級、A1級勝負の面々が躍動した。中でも動きが光っていたのは、現B1級から飛び級で初のA1級を狙う高倉孝太（39＝福井）だ。初日は2R1号艇の1走。インからスタートはコンマ05の2番手。1マークまでスーッと舟足を伸ばしてスムーズに先マイ。バックに向いてすぐに逃げスタイルに持ち込んだ。これで今期勝率を6.17まで