新港ふ頭客船ターミナルに入港した「にっぽん丸」＝４日、横浜市中区横浜市は、５月１０日に横浜港への寄港を最後に引退する商船三井クルーズ（東京都）が運航するクルーズ船「にっぽん丸」（２万２４７２トン）の引退式典などのイベントを企画している。港内の３施設を巡るとステッカーがもらえるデジタルスタンプラリーなどを実施しており、市民らの参加を呼びかけている。にっぽん丸は三菱重工業神戸造船所（神戸市）で１９