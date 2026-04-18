＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が18日、東京・代々木第1体育館で行われた。板野友美やファーストサマーウイカ、ゆうちゃみ、王林、井上和ら乃木坂46メンバー、山〓天ら櫻坂46メンバー、藤井サチ、井桁弘恵らタレントやモデル、歌手らが、次々とランウエーを歩き、会場を盛り上げた。