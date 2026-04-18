４人組ガールズグループ「美麗−Ｂｉ−ｒａｙ−」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＥＲ」に初出演。新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」を初披露した。暗転した会場に緊張感が走る中、美麗−Ｂｉ−ｒａｙ−がステージに登場し、新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」を初披露。メンバーは「挑戦