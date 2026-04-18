阪神・森下翔太外野手（２５）が１８日の中日戦（甲子園）で４打数２安打２打点の大暴れを見せた。１点ビハインドのラッキーセブンだった。竜２番手・杉浦に対して先頭・中野が右前打で出塁。無死一塁で打席に立つと、カウント１―０から浮いたフォークをとらえた。打球は右翼への同点の二塁適時打となった。３回にも適時二塁打を放ち、勝負所で２本の長打をかっ飛ばした虎の背番号１。「（中野）拓夢さんの走塁ありきですけ