格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）の会見が行われ、参戦選手として登場した?シュートボクシングの絶対女王?ことＲＥＮＡ（３４）が悲願の王座奪取に照準を定めた。この日の会見にはＲＥＮＡのほか朝倉未来、平本蓮、斎藤裕、ＹＡ―ＭＡＮが出席。カード発表はなかったものの、その５人に鈴木千裕を加えた６選手の出場が発表された。そんな中、マイクを持っ