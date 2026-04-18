Ｊ１川崎が１８日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１１節の横浜Ｍ戦（日産ス）に２―１で勝利した。先月２２日の前回対決で横浜Ｍに０―５で敗れたことで、今回の?神奈川ダービー?は絶対に負けられない一戦となった。序盤は横浜Ｍに主導権を握られ、ほとんど自陣でのゲームが続いた。厳しい局面でも無失点に抑え、前半１５分にＦＷラザル・ロマニッチが先制点を挙げる。しかし、前半終了間際のアディショナルタイムに失点を許