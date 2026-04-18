【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の松本怜生が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】25歳イケメン俳優、歓声沸き起こったランウェイ◆松本怜生、前髪下ろした姿でランウェイ前髪を切り揃えた新鮮なスタイリングで登場した松本。ランウェイトップではやんちゃな“舌ペロ”を決めて歓声を誘い、ネット