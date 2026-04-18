【モデルプレス＝2026/04/18】女優の大友花恋が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気女優「ドキッとした」美肩ちらりの着崩しコーデ◆大友花恋、美肩ちらりの着崩しファッション披露大友は、デニム素材のセットアップを身にまといランウェイを闊歩。ジャケットを着崩し、美しい肩を披露した。こ