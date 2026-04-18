バスケットボールりそなグループB2の鹿児島レブナイズが18日、ホーム最終節で勝利し、プレーオフ進出を決めました。 B2西地区4位のレブナイズは18日、鹿児島市の西原商会アリーナで西地区6位のバンビシャス奈良と対戦しました。 プレーオフには各地区の上位3位チームが進めますが、4位以下の8チームで争う「ワイルドカード」という制度で、勝率で2位以内に入れば、プレ