【モデルプレス＝2026/04/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】25歳指原プロデュースアイドル、美肩チラ見せ◆鈴木瞳美、肩チラ見せ鈴木は、純白のキャミソールワンピースに赤い薄手のカーディガンを羽織り登場。