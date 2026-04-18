シンガー・ソングライターのあいみょんが18日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身のファンを侮辱したユーザーに怒りをにじませた。あいみょんファンの夫婦がライブでのエピソードを報告し、多くの「いいね!」が寄せられていた。しかし、一部のユーザーが夫婦を侮辱するポストをし、物議を醸していた。この投稿を受けて、あいみょんは「この夫婦の楽しかった思い出を、わざわざ切り取ってこんな風に投稿すること、許せないで