サッカー元日本代表FW柿谷曜一朗氏（36）が、18日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演。W杯に出場した際に目撃した衝撃シーンについて語った。この日は「サッカーワールドカップSP元日本代表が語る衝撃の体験談」と題し、ゲストがエピソードトークを行った。14年ブラジル大会に出場した柿谷氏。MCの「ダウンタウン」浜田雅功から印象に残っていることを聞かれると、「あるすごく有名な選手が、相手チ