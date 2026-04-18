＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館テレビ朝日系で放送中のドラマ「ターミネーターに恋しちゃったら」に出演するTravis Japan松倉海斗、佐藤江梨子、矢吹奈子が18日、東京・代々木第一体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。矢吹はモデルとして出演しており、松倉、佐藤は初出演を果たした。ドラマはこの日午後11時から第3話