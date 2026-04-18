サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は18日、ホームでFC今治と対戦し、1-0で勝利。公式戦では307日ぶりとなるホームでの勝ち点3をつかみました。リーグ戦5位につける新潟は9位の今治を迎えての一戦です。先制点をつかみたい新潟は前半6分、こぼれ球に反応した新井！枠内にシュートを放ちますが、得点とはなりません。そして、前半も終盤に差し掛かった42分、マテウス・