4月18日、IGアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節が開催され、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが滋賀レイクスと対戦。106－95でハイスコアゲームを制した名古屋Dが、2大会ぶり6回目となる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場権を手にした。 1万2307人の観客が詰めかけた一戦。第1クォーター、名古屋Dは齋藤拓実やカイル・リチ