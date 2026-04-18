石井裕也監督の新作映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故を題材に、1通のラブレターをめぐる奇跡を描いた人間ドラマだ。綾瀬はるかが演じる主人公・小野ナズナの高校時代を演じたのは、2025年7月期に放送された『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）で連続ドラマ初主演を果たし、2026年も『終点のあの子』『パリに咲くエトワール』など出演作が続く當真