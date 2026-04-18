【J1百年構想リーグ WEST第11節】(ヤンマー)C大阪 3-0(前半1-0)京都<得点者>[C]チアゴ・アンドラーデ(18分)、本間至恩(66分)、櫻川ソロモン(90分+6)<警告>[京]平戸太貴(13分)、佐藤響(50分)、エンリケ・トレヴィザン(90分)、須貝英大(90分+5)主審:椎野大地└MF本間至恩に待望の“J1”初ゴール、C大阪が今季初2連勝!! 京都は高卒ルーキーFW酒井滉生がプロデビューも前半途中で交代