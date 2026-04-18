[4.18 J1百年構想リーグWEST第11節 C大阪 3-0 京都 ハナサカ]セレッソ大阪は18日、J1百年構想リーグWEST第11節で京都サンガF.C.を3-0で破って今季初の2連勝を飾った。前半18分、C大阪が右サイドから攻め込むとMF柴山昌也の折り返しに反応したのはFWチアゴ・アンドラーデ。右足ダイレクトシュートでゴールに流し込んで先制点を奪った。一方の京都は?貴裁監督が前半28分に早くも動いた。FW酒井滉生との交代でMF奥川雅也を投入