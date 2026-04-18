【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節】(沖縄県陸)琉球 0-2(前半0-0)北九州<得点者>[北]平原隆暉(58分)、渡邉颯太(63分)<警告>[琉]堀内颯人(39分)、池田廉(56分)[北]吉田晃盛(90分+5)主審:本多文哉