きのう山形市の西蔵王公園付近で発生した林野火災はけさ6時35分に鎮火が確認されました。 【写真を見る】山形市西蔵王公園付近の林野火災けさ6時35分鎮火 きのう午後2時過ぎ、山形市岩波の西蔵王公園展望広場の西側のり面で白煙が上がっているのを通行人の70代女性が発見し、119番通報しました。火は枯れ草や立木に燃え広がり、山形市消防本部ではポンプ車など6台を出して消火活動にあたったほか、県の消防防災ヘリ「もがみ」