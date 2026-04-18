俳優・水上恒司が１８日、神奈川県内で行われた、ファッションメディア「ＪＪ」のイベント「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」と、主演映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（５月２９日公開）のスペシャルコラボステージに出席。第１子を妊娠中の一般女性との結婚を発表してから初の公の場となった。指輪はしていなかった。今作は韓国俳優のマ・ドンソクが製作・主演を務める大人気映画「犯