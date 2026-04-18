声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守（４２）が１８日、東京・神宮球場で、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーナイター」ヤクルト対巨人戦の始球式に登場した。日本語版のマリオ役の声優を務める宮野は４月２４日公開の映画公開日にちなみ４２４番のユニホーム姿でマウンドへ。初めての始球式の大役で、全力で腕を振りノーバウンド投球。高めに浮いたが空振りを奪い、ジャンプしながら腕を突き上げる“マリオ