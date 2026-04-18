フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪銀メダリストのエフゲニア・メドベージェワ（２６）が１６日、昨年１１月に婚約したダンサー兼振付師のイリダー・ヤング・ガイヌティノフとの２ショットを披露。その姿が注目を集めた。メドベージェワは首筋が美しい黒のブラックコーデの衣装姿で黒のタキシード姿のガイヌティノフと寄り添い、イベントに参加。コメント欄などでは「うわー、これは」、「なんて美しいカップル」、「信じ