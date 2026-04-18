＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが18日、東京・代々木第一体育館でファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。最初に「レベチかわいい！」を披露した直後に、観衆に曲名になぞって「『レベチかわいい』と言ってもらえたらうれしいです」と呼びかけ、大歓声を浴びてメンバーもファンも大喜び。盛り上がったま