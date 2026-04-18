◇KTT杯バンテリン・レディース第2日（2026年4月18日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））ツアー通算23勝目を狙う鈴木愛（31＝セールスフォース）の大きなモチベーションになっているのが、自分のオリジナルブランドのウエアを着て優勝の記念写真に収まることだ。今季から「ownisROSE（オウン・イズ・ローズ）」を立ち上げた。ブランド名には「自分らしく」の意味が込められており、開幕戦か