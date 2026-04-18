女手一つで子どもを育てるのは、生半可なことではありません。娘のために弱音を吐かずにやってきたシングルマザーの友人。娘の“本音”が突き刺さった、あるエピソードを紹介します。 シングルマザーだからこそ厳しく強く 娘が小学生のとき、夫と離婚してシングルマザーになりました。 「あそこはシングルマザーだから」そう思われたくなくて、娘を厳しく育てました。そして私自身も泣き言