reGretGirlが、2026年9月よりワンマンツアー＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 “Fall in LOVE”＞を開催することを発表した。本ツアーは2026年秋から半年間をかけて全国15箇所を巡る。年明けに迎えるツアーファイナルは、彼らが愛する地元・大阪での開催だ。昨年結成10周年を迎え、全国を回った”for LOVERS” ツアーを経て、さらにパワーアップした彼らのパフォーマンスを体感してほしい。チケットは現在ファンクラブ有料会員