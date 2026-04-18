米ポップ歌手メーガン・トレイナーが、予定されていた「Get in Girl Tour」を中止することを発表した。ツアー開幕を約2カ月後に控えた決断となる。 【写真】第3子となる娘が代理出産により誕生したメーガン・トレイナー メーガンはインスタグラムストーリーで声明を発表し、「たくさん考え、そして本当に厳しい話し合いを重ねた末」にツアー中止を決めたと説明した。