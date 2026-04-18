フリーアナウンサーの渡部有が16日、自身のインスタグラムを更新。事務所の先輩アナウンサーと食事に出かけたことを報告した。 【写真】豪華三段の中身は上品な和の品々憧れアナと至極の時間 渡部アナは「先日、大尊敬する事務所の先輩 モッチーさんと ランチをご一緒させていただきました！」と記し、三段の引き出しに入った和食ランチの写真とともに2ショットを投稿。「お花見弁当のような キラ