◇明治安田J1百年構想リーグEAST第11節第2日東京V1−0千葉（2026年4月18日味の素スタジアム）東京VがFW寺沼星文（25）の移籍後初ゴールで勝利を飾り、前々節で敗れた雪辱を果たした。FW染野唯月（24）、MF新井悠太（22）、DF宮原和也（29）と主力3人が出場停止だったが、後半6分に左からMF平川怜（25）のクロスを逆サイドでMF深沢大輝（27）が頭で折り返し、GKが触ってコースが変わったところを寺沼が決めた。寺沼は「自