＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館4人組女性ボーカルグループ「美麗−Bi−ray−」が18日、東京・代々木第一体育館で「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。ファッション＆音楽イベントへの出演は初。新曲「UNBREAKABLE」を初披露したほか、「LET YOU GO」を歌い上げ、会場を盛り上げた。Cocomi（15）Emi（17）Michelle（14）Hinata（16）で構成される、4オクターブのボ