エア・カナダは、機内エンターテインメントシステムにパナソニック・アビオニクスの「Astrova（アストローバ）」を採用した。エアバスA321型機に導入され、初号機の運航を開始した。エアバスA321型機19機を改修するほか、今後導入するエアバスA220-300型機23機、エアバスA321XLR型機30機、ボーイング787-10型機14機の計67機に設置する。全座席にUSB-C電源（最大67W）を導入するほか、4K OLED HDR10+モニター、Bluetooth接続を提供