海外サイト『MAD FOOTBALL』が４月17日、2025-26シーズンに傑出した活躍を見せている監督トップ12を発表した。１位がヴァンサン・コンパニ（バイエルン）、２位がルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）、３位がミケル・アルテタ（アーセナル）と欧州のビッグクラブの名将が並ぶなか、なんと８位に日本代表を率いる森保一が入った。代表監督としては唯一の選出だ。この発表を受け、韓国メディア『OSEN』は「『私たちはワ