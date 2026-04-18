借金10と厳しい戦いが続く井上監督（C）産経新聞社中日は4月18日に行われた阪神戦（甲子園）に3ー4と惜敗、3連敗で借金は今季ワーストの10まで膨らんだ。ゲームはめまぐるしく動いた。取っては取られのシーソーゲーム。【動画】中日鵜飼は3年ぶりのアーチ、長打力に期待がかかる3−2と1点リードの7回に登板したのは日本ハムから金銭トレードで移籍してきた杉浦稔大だった。先頭の近本光司から一死を奪うも、2番の中野拓