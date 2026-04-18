人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）レジャーで運気を回復すると◎。スリリングな遊びがおすすめ。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）悩みは家族に打ち明けて。取るべき道が見えてくるはず。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）対人運が不安