大陸からの黄砂は、21日(火)以降九州から北海道まで広い範囲で飛ぶ見込みです。21日は日本海側で濃度が高いおそれがあり、注意が必要です。黄砂の予想です。20日(月)は大陸や朝鮮半島にある黄砂が21日(火)の未明から次第に日本列島にやってくる見込みです。21日の昼前からは、九州から北海道を覆うように黄砂がかかり、日本海側の地域を中心に濃度が高くなりそうです。屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物などについてし