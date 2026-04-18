フジテレビ系「ミキティダイニング」が１８日に放送され、庄司智春、藤本美貴夫妻がＭＣを務めた。この日は、大久保佳代子がゲスト出演。庄司は大久保に「一番、最近別れてしまった彼氏は何が原因だったんですか？」と恋愛について質問。藤本は「そんなこと聞く（料理）番組ある？」と苦笑した。直前のトークで４０代後半ぐらいに最後の恋愛があったと明かしていた大久保は「デリカシーとかないんじゃないの？」と庄司に突