「ヤクルト−巨人」（１８日、神宮球場）巨人は三回にまずい守備が出て同点に追いつかれてしまった。佐々木のソロで１点を先制した直後の三回の守備。１死後、長岡の手前で弾む左前打を捕球しようとした左翼手・キャベッジだが、グラブに当てて後ろにそらし（記録は失策）、二塁に進まれ、傷口が広がる。サンタナの四球と古賀の左前打で１死満塁。この場面でオスナの中犠飛が飛び出し、１−１とされてしまった。