韓国で2019年に大ヒットした映画『無垢なる証人』。脚本のムン・ジウォンが3年後に世に送り出したNetflix韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』は世界的ヒットに。その執筆には、『無垢なる証人』の自閉スペクトラム症の少女が“もし、弁護士になったら”という想像も大きく影響したといわれている。そんな『無垢なる証人』がスペシャルドラマとして日本でリメイクされる。人権派弁護士としての信念に目をつぶり、大企業の