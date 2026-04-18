Z世代の男性の間では、化粧はもう特別なことではないようです。仕事や日常で活用される「男性コスメ」の今を取材しました。資生堂ジャパン株式会社 ソーシャルエリアパートナー・湯田知子さん：今日は皆さんにぜひ、化粧の力を楽しみながら体感してもらえればと思います。神奈川・平塚市にある、葬儀に関わる仕事を基礎から学ぶことができる「日本ヒューマンセレモニー専門学校」で、この春入学した1年生の男子学生が受講していた