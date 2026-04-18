4月18日、阪神競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（牝・ダ1800m）は、浜中俊騎乗の8番人気、ロイスター（牝3・栗東・笹田和秀）が勝利した。クビ差の2着にケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）、3着に2番人気のシュネルアンジュ（牝3・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:52.2（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ショコラプリン（牝3・栗東・四位洋文）は、6着敗退。【阪神4R】ダミアン・レーンが今年の来日初勝利未勝利か