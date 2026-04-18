4月18日、阪神競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ダノンテムズ（牡3・栗東・寺島良）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にジーティーウタマロ（牡3・栗東・鈴木孝志）、3着に2番人気のウイルソン（牡3・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:45.8（良）。レーン騎手に短期免許交付…4月18日から春競馬参戦へダノンテムズで鮮やか差し切りダミアン・レーン騎乗の1番人気、ダノンテムズが勝利